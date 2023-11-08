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08.11.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

Фахівці перевірили якість джерельної води у Харкові

За 9 місяців 2023 року в місті Харкові та Харківській області за санітарно-хімічними показниками досліджено 1124 проби води з джерел нецентралізованого водопостачання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
У місті Харків досліджено 144 проби води з 12-ти каптажів природних джерел (Саржин яр, Манжосів яр, селище Олешки, парк «Юність», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Олексіївська балка», вул. Мінераловодська, 1, вул. Владислава Зубенка, 25, вул. Бучми  (2 каптажі).
 
Відхилення від гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді всіх джерел, за винятком джерела у Саржиному ярі.
 
За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з 3-х каптажів джерел: у парку «Юність» (за показником жорсткості та вмістом нітратів), селище Олешки (за вмістом нітратів), «Петренки – 3» (за показником каламутності).
 
Для Харківського регіону є характерним високий вміст нітратів у воді шахтних та трубчастих колодязів. В 37,6% досліджених проб колодязної води вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію, іноді до 14 разів. Найвищі концентрації нітратів виявлені у колодязях на територіях Богодухівського, Ізюмського, Красноградського, Чугуївського та Харківського районів.
 
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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, вода
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