08.11.2023 13:00 Рита Парфенова

Складну аварію на водоводі ліквідували в одному з районів Харкова

У Немишлянському районі Харкова комунальники ліквідували складну аварію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харкывводоканал», роботи проводилися на вулиці Олімпійській.Ремонтники підприємства ліквідували складну аварію на водоводі діаметром 600 мм.

«Цей трубопровід забезпечує водою велику кількість харків'ян, і тому вирішили працювати без відключення водопостачання. Наперед ретельно спланували ремонтні роботи та оперативно усунули пошкодження. Паралельно займалися технічним обслуговуванням пожежних гідрантів», - повідомив начальник районної служби Павло Гладков.

За його словами, сьогодні розпочали відновлювальні роботи на ділянках водоводів по проспекту Петра Григоренка.

Усього з початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 266 аварій на водоводах, із заміною запірно-регулюючої арматури капітально відремонтовано 260 оглядових колодязів та упорядковано 100 водорозбірних колонок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 266 аварій на водоводах.