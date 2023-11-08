Складну аварію на водоводі ліквідували в одному з районів Харкова

У Немишлянському районі Харкова комунальники ліквідували складну аварію.
Усього з початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 266 аварій на водоводах, із заміною запірно-регулюючої арматури капітально відремонтовано 260 оглядових колодязів та упорядковано 100 водорозбірних колонок.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 266 аварій на водоводах.
Комментариев: 0
День обіцяє бути продуктивним, а ризик зробити помилки – мінімальним. Скористайтеся цим, щоб навести лад у справах та фінансах, як слід обміркувати свої плани, ухвалити важливі рішення.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора.
Цього дня професійне свято відзначають архітектори та містобудівники.
влажность:
давление:
ветер: