07.11.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварію на водоводі

З початку року бригадами служби водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 266 аварій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Також наголошується, що із заміною запірно-регулюючої арматури капітально відремонтовано 260 оглядових колодязів та упорядковано 100 водорозбірних колонок.

Як повідомив сьогодні, 7 листопада начальник районної служби Павло Гладков, напередодні ремонтники під керівництвом Миколи Коптєва ліквідували складну аварію на водоводі діаметром 600 мм на вулиці Олімпійській.

«Цей трубопровід забезпечує водою велику кількість харків'ян, і тому вирішили працювати без відключення водопостачання. Наперед ретельно спланували ремонтні роботи та оперативно усунули пошкодження. Паралельно займалися технічним обслуговуванням пожежних гідрантів. Сьогодні розпочали відновлювальні роботи на ділянках водоводів по проспекту Петра Григоренка», - поінформував Павло Гладков.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram