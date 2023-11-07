07.11.2023 11:54 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Минулої доби поліція відреагувала на 1047 повідомлень, що надійшли від мешканців Харкова та області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб.



На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.