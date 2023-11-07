Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Минулої доби поліція відреагувала на 1047 повідомлень, що надійшли від мешканців Харкова та області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.
влажность:
давление:
ветер: