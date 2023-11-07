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07.11.2023  11:45   Рита Парфенова

Через «рамку» харківського вокзалу намагалась пройти жінка з патронами

Заборонені предмети вилучено, відкрито кримінальне провадження.

путрон

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У приміщенні залізничного вокзалу у Харкові при проходженні рамкового контролю правоохоронці виявили у 26-річної мешканки Києва 30 набоїв калібру 5,45 мм.

Боєприпаси вилучені.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  патрон, харків
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