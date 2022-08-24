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24.08.2022  16:45   Віталій Хінєвіч

Пес Патрон отримав посаду в UAnimals

Патрон обійматиме посаду директора департаменту комунікації в UAnimals.

Пес Патрон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Instagram Пса Патрона.
 
Повідомляється, що пес-сапер Державної служби з надзвичайних ситуацій України, на прізвисько Патрон отримав посаду директора департаменту комунікації в UAnimals.
 
"Ми зрозуміли, що Патрон вже далеко не волонтер організації UAnimals, а повноправний член нашої команди. Тому ми раді повідомити важливу новину: пес Патрон офіційно обійматиме посаду директора департаменту комунікацій UAnimals", - заявили в організації.
 
Крім цього зазначається, що Патрон неодноразово взаємодіяв з організацією. Зокрема, розіграв свої мерчі, а на свій День народження зібрав для порятунку тварин 261 470 гривень.
 
Нагадаємо, пес Патрон став обличчям нових цукерок.
 
Источник:   Пес Патрон
 Тэги:  патрон
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