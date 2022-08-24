24.08.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Пес Патрон отримав посаду в UAnimals

Патрон обійматиме посаду директора департаменту комунікації в UAnimals.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Instagram Пса Патрона.

Повідомляється, що пес-сапер Державної служби з надзвичайних ситуацій України, на прізвисько Патрон отримав посаду директора департаменту комунікації в UAnimals.

"Ми зрозуміли, що Патрон вже далеко не волонтер організації UAnimals, а повноправний член нашої команди. Тому ми раді повідомити важливу новину: пес Патрон офіційно обійматиме посаду директора департаменту комунікацій UAnimals", - заявили в організації.

Крім цього зазначається, що Патрон неодноразово взаємодіяв з організацією. Зокрема, розіграв свої мерчі, а на свій День народження зібрав для порятунку тварин 261 470 гривень.