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04.08.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

Patron став обличчям нових цукерок

Пес Patron представив цукерки із своїм зображенням.

Цукерки Patron
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на сторінку Instagram пса Patrona.
 
Повідомляється, що відтепер в Україні з'явилися цукерки із зображенням пса-сапера на прізвисько Patron.
 
"Днями у продаж надійшли цукерки Patron з офіційною ліцензією. Смак класичного "Тузі" з насінням українських соняшників та шоколадом", – повідомляється на Instagram сторінці Patron.
 
Окрім цього зазначається, що одна гривня із проданого кілограма буде спрямована на допомогу ДСНС.
 
Пес Patron також зацікавив появою іграшок з його зображення.
 
«Ми працює над цим питанням. Може тендер організувати?», – поділився думками Patron.
 
 
Источник:   Instagram пса Patron
 Тэги:  patron
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