04.08.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Patron став обличчям нових цукерок

Пес Patron представив цукерки із своїм зображенням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на сторінку Instagram пса Patrona.

Повідомляється, що відтепер в Україні з'явилися цукерки із зображенням пса-сапера на прізвисько Patron.

"Днями у продаж надійшли цукерки Patron з офіційною ліцензією. Смак класичного "Тузі" з насінням українських соняшників та шоколадом", – повідомляється на Instagram сторінці Patron.

Окрім цього зазначається, що одна гривня із проданого кілограма буде спрямована на допомогу ДСНС.

Пес Patron також зацікавив появою іграшок з його зображення.

«Ми працює над цим питанням. Може тендер організувати?», – поділився думками Patron.