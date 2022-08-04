04.08.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

НМТ на 200 балів:перші результати

Сергій Шкарлет розповів про перебіг НМТ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів про перебіг НМТ.

«Можу сказати, що середня оцінка балів національного мультипредметного тесту виглядає дуже пристойно. Є значна кількість учасників, які сьогодні одержують найвищі бали», – зазначив Сергій Шкарлет.

Також міністр зазначив, що за інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, 116 181 учасник отримав результат за шкалою 100–200 балів. 200 балів отримали 6556 вступників: 375 учасників – з трьох предметів; 1269 учасників – з двох предметів; 4912 учасників.