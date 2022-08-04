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04.08.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

НМТ на 200 балів:перші результати

Сергій Шкарлет розповів про перебіг НМТ.

НМТ на 200 балів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів про перебіг НМТ.
 
«Можу сказати, що середня оцінка балів національного мультипредметного тесту виглядає дуже пристойно. Є значна кількість учасників, які сьогодні одержують найвищі бали», – зазначив Сергій Шкарлет.
 
Також міністр зазначив, що за інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, 116 181 учасник отримав результат за шкалою 100–200 балів. 200 балів отримали 6556 вступників: 375 учасників – з трьох предметів; 1269 учасників – з двох предметів; 4912 учасників.
 
Нагадаємо, харківські університети увійшли в ТОП-20 кращих навчальних закладів України.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование, нмт
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