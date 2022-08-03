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03.08.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

Харківські університети увійшли в ТОП-20 кращих навчальних закладів України

Університет міста Харкова став кращим в Східному регіоні країни.


Харківські університети увійшли в ТОП-20 кращих навчальних закладів України
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Освіту.ua.
 
Повідомляється, що інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року.
 
У двадцятку лідерів потрапили чотири університети міста Харкова, а саме:
 
  • 4 місце – Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна;
  • 10 місце-Харківський національний медичний університет;
  • 12 місце-Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • 16 місце-Харківський технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Варто відзначити, що Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна визнано кращим університетом Східно регіону України.
 
Нагадаємо, НБУ презентували платформу з фінансової грамотності.
 
Источник:   Освіту.ua
 Тэги:  образование, харьков
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