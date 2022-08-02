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02.08.2022  11:25   Віталій Хінєвіч

НБУ презентували платформу з фінансової грамотності

Сайт «ТАЛАН» – це перший крок Національного банку для підготовки вчителів, які викладатимуть фінансову грамотність у школах.

Талан-НБУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на НБУ.
 
Повідомляється, що 2 серпня НБУ презентував освітянам сайт фінансової грамотності «ТАЛАН». Метою цього проєкту є формування й розвиток спільноти педагогів-тренерів із фінансової грамотності в Україні. 
 
Запуск такого інформаційного майданчика сприятиме підвищенню фінансової обізнаності українців, посиленню кваліфікації педагогів у сфері фінансової грамотності, залученню педагогів, дітей та молоді до заходів НБУ та ширшому розповсюдженню навчальних матеріалів із фінансової грамотності.
 
«Сайт «ТАЛАН» – це перший крок Національного банку для підготовки вчителів, які викладатимуть  предмет «Підприємництво та фінансова грамотність» у школах. Другий наш крок – організація навчання для вчителів», – сказав заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.
 
Із 2025 року Міністерство освіти і науки України планує впровадити для учнів 8-9 класів новий обов’язковий предмет «Підприємництво та фінансова грамотність», знання з якого допоможуть сучасній молоді краще орієнтуватися на ринку фінансових послуг та ефективно їх використовувати  в своєму житті. Розуміння переваг підприємницької діяльності й підприємництва загалом матиме позитивний вплив на розвиток та відбудову України в майбутньому.
 
Нагадаємо, харківських школярів запрошують на конкурс до Дня міста.
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, образование
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