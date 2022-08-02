02.08.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні виявили понад 500 п'яних водіїв

Громадяни керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що протягом минулого місяця харківські патрульні виявили 521 водія під дією алкоголю.

«Керування транспортом в стані сп’яніння — одне з найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Часом безвідповідальні водії вважають, що зможуть уникнути відповідальності, однак це хибна думка. Поліцейські продовжують виявляти порушників.

За минулий місяць патрульні склали 521 протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Нагадуємо, що п'яні водії за кермом — вбивають та калічать! Це та правда, яку має усвідомити для себе кожен водій»,- повідомили в Національній поліції Харківської області.

Нагадаємо, у п'яної матері , що валялася на вулиці Харкова, забрали малюка.