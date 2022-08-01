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01.08.2022  17:00   Дмитрий Колоней

У п'яної матері, що валялася на вулиці Харкова, забрали малюка (фото)

Дитину передали до медичного закладу Харкова.

Валялася п'яною на вулиці та не слідкувала за сином мати у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 31 липня 2022 року о 21:20 до відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 надійшла інформація про те, що у Слобідському районі на вулиці лежить п’яна жінка, а поруч з нею знаходиться маленький хлопчик.
 
На місце події прибули співробітники ювенальної превенції Харківського районного управління №1. Поліцейські виявили 37-річну жінку, яка нічого не змогла пояснити. Зі слів 6-річного хлопчика, він мешкає удвох з мамою.
 
Оскільки у дитини не має близьких родичів крім матері, було прийнято рішення передати дитину до медичного закладу.
Стосовно жінки поліцейські ювенальної превенції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пьяная мать, забрали ребенка, харьков
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