01.08.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

В Україні запрацював Портал відкритих даних

Data.gov.ua вперше відновив свою роботу з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Повідомляється, що з початку російського вторгнення доступ до Порталу відкритих даних довелося обмежити задля захисту інтересів держави.

«Ми провели аналіз опублікованих наборів даних та тимчасово вилучили з публічного доступу інформацію, що може становити загрозу національній безпеці і відкрили для загального доступу портал»,- повідомили в Мінцифрі.

Варто зазначити, що сфера відкритих даних продовжує розвиватись, а саме:

розробляються зміни до законодавства про нові правила доступу до відкритих даних під час воєнного стану в Україні;

розширюється перелік наборів відкритих даних, щоб додати в нього інформацію, яка буде необхідна для створення плану відбудови України.

Детальніше ознайомитись з проєктом та надіслати свої пропозиції можна за посиланням