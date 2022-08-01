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01.08.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

В Україні запрацював Портал відкритих даних

Data.gov.ua вперше відновив свою роботу з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Data.gov.ua
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
Повідомляється, що з початку російського вторгнення доступ до Порталу відкритих даних довелося обмежити задля захисту інтересів держави.
 
«Ми провели аналіз опублікованих наборів даних та тимчасово вилучили з публічного доступу інформацію, що може становити загрозу національній безпеці і відкрили для загального доступу портал»,- повідомили в Мінцифрі.
 
Варто зазначити, що сфера відкритих даних продовжує розвиватись, а саме: 
 
  • розробляються зміни до законодавства про нові правила доступу до відкритих даних під час воєнного стану в Україні;
  • розширюється перелік наборів відкритих даних, щоб додати в нього інформацію, яка буде необхідна для створення плану відбудови України.
Детальніше ознайомитись з проєктом та надіслати свої пропозиції можна за посиланням.
 
Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  портал
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