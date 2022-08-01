01.08.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про ситуацію у Харкові станом на 1 серпня (відео)

Окупанти вранці 1 серпня обстріляли Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Окупанти 1 серпня обстріляли Харків, в результаті є травмовані і загибли люди.

« К сожалению, был обстрел города. В результате которого погиб работник коммунальной службы. Он добирался к месту работы, находился на остановке общественного транспорта и в этот момент был ранен. В больнице он скончался из-за ранений несовместимых с жизнью. Также был ранен еще один человек»,- повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Крім цього він зазначив, що окупанти с люттю та цинізмом третують Харків постійними обстрілами. Однак ситуація в Харкові залишається під контролем.

«Работает общественный транспорт, работает метрополитен. Работают предприятия, супермаркеты, аптеки. Город живет жизнью в военное время, на сколько это возможно»,- зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.