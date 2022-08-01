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01.08.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про ситуацію у Харкові станом на 1 серпня (відео)

Окупанти вранці 1 серпня обстріляли Харків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти 1 серпня обстріляли Харків, в результаті є травмовані і загибли люди. 
 
« К сожалению, был обстрел города. В результате которого погиб работник коммунальной службы. Он добирался к месту работы, находился на остановке общественного транспорта и в этот момент был ранен. В больнице он скончался из-за ранений несовместимых с жизнью. Также был ранен еще один человек»,- повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
 
Крім цього він зазначив, що окупанти с люттю та цинізмом третують Харків постійними обстрілами. Однак ситуація в Харкові залишається під контролем.
 
«Работает общественный транспорт, работает метрополитен. Работают предприятия, супермаркеты, аптеки. Город живет жизнью в военное время, на сколько это возможно»,- зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.
 
Тэги:  харьков, игорь терехов
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