01.08.2022 11:03 Рита Парфенова

Ранковий обстріл Салтовки: йде розслідування (фото)

Правоохоронці збирають докази по ранковому артобстрілу окупантами Салтівського району м. Харкова, внаслідок якого загинув чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.





Пошкоджено житлові будинки, автівки та зупинку громадського транспорту.





За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.

Нагадаємо, біля сьомої години ранку 1 серпня ворожі снаряди прилетіли в один із районів Харкова.