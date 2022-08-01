Ранковий обстріл Салтовки: йде розслідування (фото)

Правоохоронці збирають докази по ранковому артобстрілу окупантами Салтівського району м. Харкова, внаслідок якого загинув чоловік.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.
Пошкоджено житлові будинки, автівки та зупинку громадського транспорту.
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.
Нагадаємо, біля сьомої години ранку 1 серпня ворожі снаряди прилетіли в один із районів Харкова.
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