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01.08.2022  11:03   Рита Парфенова

Ранковий обстріл Салтовки: йде розслідування (фото)

Правоохоронці збирають докази по ранковому артобстрілу окупантами Салтівського району м. Харкова, внаслідок якого загинув чоловік.

Новини Харкова: Правоохоронці збирають докази по ранковому артобстрілу окупантами Салтівки

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.

Новини Харкова: Правоохоронці збирають докази по ранковому артобстрілу окупантами Салтівки

Пошкоджено житлові будинки, автівки та зупинку громадського транспорту.

Новини Харкова: Правоохоронці збирають докази по ранковому артобстрілу окупантами Салтівки

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.

Новини Харкова: Правоохоронці збирають докази по ранковому артобстрілу окупантами Салтівки

Нагадаємо, біля сьомої години ранку 1 серпня ворожі снаряди прилетіли в один із районів Харкова.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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