01.08.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Українці почали отримувати електронні рецепти для покупки антибіотиків

Лікар може виписувати електронний рецепт пацієнту для покупки антибіотиків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що від 1 серпня до паперового рецепту на антибіотики додається електронна версія рецепту.

Якщо медичний заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт.

Як пацієнту отримати рецепт на антибіотик:

звернутися на прийом до лікаря. Зауважимо, що це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар спеціаліст. Декларація для цього не потрібна;

після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення;

якщо заклад не працює з ЕСОЗ – лікар випише пацієнту паперовий рецепт;

пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

Відпуск антибіотиків за рецептом в аптеках буде здійснюватися тільки у тих регіонах країни, де немає обмежень у доступі до медичних послуг та лікарських засобів. Тобто на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях де ведуться бойові дії, аптеки на час дії воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепта.

«Важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків»,- зазначили у МОЗ.