01.08.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Абітурієнти продовжують реєстрацію для вступу до навчальних закладів України: скільки прийнято заяв

Триває реєстрація електронних кабінетів для вступу до закладів освіти та подання заяв від вступників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міністра науки і освіти України Сергія Шкарлета.

Повідомляється, що на 1 серпня до закладів ФПО подано майже 153 тисяч заяв від випускників 9-х і 11-х класів.

За три доби випускники 11-х класів і вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста для здобуття вищої освіти подали понад 13 тисяч електронних заяв.

Приймання заяв для здобуття вищої освіти триватиме до 8 серпня – для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди та творчих конкурсів (бюджетна та контрактна форми) та до 23 серпня – для вступу за результатами НМТ, а також творчих конкурсів (контрактна форма). Після цього заяви прийматимуть на контрактну форму здобуття освіти.

Крім цього відзначається, що розпочато реєстрацію електронних кабінетів для вступу до магістратури. Інструкцію як подати заяву можна знайти на сайті