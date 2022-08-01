01.08.2022 11:59 Рита Парфенова

На фронті під Харковом - без змін

Стан справ на фронті поки що залишається без змін. Наші захисники ведуть бої за звільнення Козачої Лопані та Великих Проходів, за встановлення повного оперативного контролю над Цупівкою і Дементіївкою.

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ. Він додав, що Козачолопанський, Проходівський, більша частина Токарівського округів перебувають під окупацією.



Протягом двох діб, що минули, російська армія продовжувала артилерійські обстріли населених пунктів Дергачівщини. Під ударами опинились Дергачі, Замірці, Безруки, Слатине, Прудянка, Нове, Руська Лозова.

Також ворог бив з танків та мінометів по Цупівці, Дементіївці, Питомнику.

У неділю в Слатиному бригада швидкої допомоги госпіталізувала 39-річного чоловіка, який отримав легкі осколкові ураження. «На щастя, іншої інформації про поранених чи загиблих ми не отримували», - додав Задоренко.

Нагадаємо, близько другої години ночі російські військові нанесли ракетного удару по місті Мерефа Харковсьої області.