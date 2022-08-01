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01.08.2022  10:03   Рита Парфенова

Ракета зруйновала цехи підприємства під Харьковом: поранений охоронець (фото)

Близько другої години ночі російські військові нанесли ракетного удару по місті Мерефа Харковсьої області.

Новини Харькова: Нічний обстріл окупантами міста Мерефа

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 1 серпня близько 2 ночі окупанти нанесли ракетний удар по м. Мерефа Харківського району. Внаслідок цього пошкоджено цехи одного з підприємств, відбулась пожежа площею 100 кв. метрів.

Новини Харькова: Нічний обстріл окупантами міста Мерефа

Отримав поранення охоронець підприємства, його госпіталізовано до лікарні.

Новини Харькова: Нічний обстріл окупантами міста Мерефа Новини Харькова: Нічний обстріл окупантами міста Мерефа

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тривають слідчі дії, дані уточнюються.

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, мерефа, прокуратура, агрессия россии
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