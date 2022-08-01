Ракета зруйновала цехи підприємства під Харьковом: поранений охоронець (фото)

Близько другої години ночі російські військові нанесли ракетного удару по місті Мерефа Харковсьої області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 1 серпня близько 2 ночі окупанти нанесли ракетний удар по м. Мерефа Харківського району. Внаслідок цього пошкоджено цехи одного з підприємств, відбулась пожежа площею 100 кв. метрів.
Отримав поранення охоронець підприємства, його госпіталізовано до лікарні.
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Тривають слідчі дії, дані уточнюються.
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