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01.08.2022  09:20   Рита Парфенова

Один з поранених внаслідок ранкового обстрілу Харкова помер у лікарні

72-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу Салтовки 1 серпня, помер у лікарні.


Телеграм/Олег Синєгубов

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 1 серпня, передає РЕДПОСТ.

 

«Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні», – розказав він.

Синєгубов зазначив, що один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі.

обстрел салтовки 1 августа

Вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури.

обстрел салтовки 1 августа

Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.

Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони.  На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік.

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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