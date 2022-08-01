Один з поранених внаслідок ранкового обстрілу Харкова помер у лікарні

72-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу Салтовки 1 серпня, помер у лікарні.
Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 1 серпня, передає РЕДПОСТ.
«Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні», – розказав він.
Синєгубов зазначив, що один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі.
Вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури.
Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.
Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік.
Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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