01.08.2022 09:20 Рита Парфенова

Один з поранених внаслідок ранкового обстрілу Харкова помер у лікарні

72-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу Салтовки 1 серпня, помер у лікарні.



Телеграм/Олег Синєгубов

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 1 серпня, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні», – розказав він.



Синєгубов зазначив, що один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі.





Вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури.





Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.



Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік.

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харкові та області за минулу добу.