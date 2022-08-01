01.08.2022 09:11 Рита Парфенова

Харків на ранок 1 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 1 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова, а також дві - у Харківському, чотири - у Чугуївському, дві - в Ізюмському районах області. Горіли природні екосистеми, житлові будинки, надвірні забудови, виробничо-складські будівлі, поля з пшеницею.



Вранці 31 липня внаслідок обстрілу по Чугуївському району області, с. Коробочкіно, на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі пожежі 100 кв.м. За дві години рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу.



Вночі 1 серпня, ворог завдав ракетного удару по Харківському та Чугуївському районах області, внаслідок чого було частково пошкоджені та зруйновані виробничі будівлі та адміністративно-складська будівля, а також сталися пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.



Загалом за добу з 31 липня по 1 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

24 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;

3 – на допомогу комунальникам та населенню;

4 – інші виїзди.



Піротехніки ДСНС ліквідували 30 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, біля сьомої години ранку 1 серпня ворожі снаряди прилетіли в один із районів Харкова.