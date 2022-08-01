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01.08.2022  08:50   Рита Парфенова

Окупанти завдали авіаудару під Харковом, - Генштаб

Щонайменше 14 сіл та селищ на Харківському напрямку опинилися під вогнем.

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Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаційного удару біля Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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