В Харькове на остановке ранен человек, который ждал автобус, - Ігор Терехов (фото)

Харківській міський голова прокоментував ранковий обстріл Салтівського житлового масиву.
«Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора. Сегодня в 7:10 опять был ранен человек, который ждал автобус. Забрала скорая», - написав він.
Ігор Терехов зазначив, що на Салтовку вранці 1 серпня прилетіло кілька снарядів.
«Всего в Салтовском районе несколько приходов. Во дворе многоэтажки был также ранен человек и повреждены автомобили», - додав мер.
Міський голова закликає мешканців бути обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, біля сьомої години ранку 1 серпня ворожі снаряди прилетіли в один із районів Харкова.
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