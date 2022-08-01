    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Харькове на остановке ранен человек, который ждал автобус, - Ігор Терехов (фото)
01.08.2022  08:11   Рита Парфенова

В Харькове на остановке ранен человек, который ждал автобус, - Ігор Терехов (фото)

Харківській міський голова прокоментував ранковий обстріл Салтівського житлового масиву.


t.me/ihor_terekhov
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів своєму Телеграмм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора. Сегодня в 7:10 опять был ранен человек, который ждал автобус. Забрала скорая», - написав він.

Ігор Терехов зазначив, що на Салтовку вранці 1 серпня прилетіло кілька снарядів.

«Всего в Салтовском районе несколько приходов. Во дворе многоэтажки был также ранен человек и повреждены автомобили», - додав мер.

Міський голова закликає мешканців бути обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Новини Харків: фото обстрілу Салтовки вранці 1 серпня Новини Харків: фото обстрілу Салтовки вранці 1 серпня

Нагадаємо, біля сьомої години ранку 1 серпня ворожі снаряди прилетіли в один із районів Харкова.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.08 Надзвичайні події Наслідки ракетного удар по Харкову: частково зруйновано завод (фото) 03.08 Надзвичайні події Харків на ранок 3 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС 03.08 Надзвичайні події По Харкову випустили ракети С-300, - ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 