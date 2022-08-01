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01.08.2022  08:02   Рита Парфенова

Вранці окупанти обстріляли Харків, є постраждалі

Біля сьомої години ранку 1 серпня ворожі снаряди прилетіли в один із районів Харкова.


РЕДПОСТ

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Увага, харків’яни: окупанти нанесли удари по Салтівському району міста Харків», - написав він.

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих.

Містян застерігають максимально перебувати в укриттях.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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