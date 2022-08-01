01.08.2022 07:39 Рита Парфенова

1 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Про те, наскільки «мокрою» буде осінь, судили за погодою 1 серпня.





У день святої Мокрини (1 серпня) святкувався останній день літа. Існує приповідка: «Свята Мокрина осінь приносить». Водночас опади обіцяли хороший урожай наступного року: «Коли на Мокрини дощ, уродиться жито». Ця ж прикмета обіцяла, що у лісі буде багато горіхів.



Якщо ж день видавався сухим, то жінки проводили особливий ритуал викликання дощу – «робили Мокрини». Шукали дівчину, яка народилася 1 серпня, називали її Мокриною, вбирали у святкову сукню та підносили їй колоски хліба. Вона мала віднести їх до річки, щоб та передала хлібам вологи небесні і вмовила пролити дощ. А от якщо день і без обрядів видавався сирим, то сьогоднішнім іменницям не можна було виходити на вулицю, інакше злива могла залити всю землю.



Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.



Багато хто радів дню Макріни ще й тому, що цього дня, за прикметами, пропадали комахи. Припиняли кусатися оводи.



Дивні прикмети цього дня, що дійшли до нас із глибини віків. У цей день не можна проливати жодної краплі крові, інакше вона перейде на нащадків. Пам'ятаючи про це, люди за старих часів суворо дотримувалися правила. Навіть курям сікти голову вважалося забороненим.



Бійки заборонялися, під забороною були будь-які розбирання, щоб не засвербіли кулаки, не наробили лиха. Вона йде від пиятики, тому й не наливали цього дня.



Не можна було продавати конину: вірили, що коні, що залишилися, хворітимуть.



Чи не рвалися господині солити огірки, капусту. Боялися не дотримуватися цього правила, хоча час їхньої заготівлі настав. Заборонялося заводити квас.



Чоловікам не дозволялася риболовля. Їх не було видно на берегах, бо біля річок проводилися жіночі обряди.

Також цього дня

У 1492 р. з'явилася перша письмова згадка про запорозьких козаків: під Тягинею, в пониззі Дніпра, козаки взяли на абордаж турецьку галеру, з якої звільнили невільників. Не маючи протидії, хан Менглі I Герая змушений був вперше скаржитися великому князю Литовському Олександру I на дії «черкас» із козацької ескадри.



1498 – Христофор Колумб першим із європейців висадився на території сучасної Венесуели. Вважаючи, що це острів, Колумб назвав його Isla Santa (Святий Острів) та проголосив власністю Іспанії.



1793 – у Франції запроваджено метричну систему мір та ваг, що стала основою для єдиної світової системи.



1819 – народився Герман Мелвілл, американський письменник, який своїм романом «Мобі Дік» звернув увагу громадськості на проблему китів, що катуються браконьєрами.



1911 – у Харкові урочисто відкрито Нетеченський міст.



1913 – померла Леся Українка, українська письменниця та поетеса.

1914 – через чотири дні після оголошення Австро-Угорщиною війни Сербії, Німеччина та Росія оголосили війну один одному, у Франції почалася загальна мобілізація, а перші німецькі загони увійшли до Люксембургу, щоб розпочати наступ на Францію. Протягом наступних трьох днів Росія, Франція, Бельгія та Великобританія утворили коаліцію у війні проти Австро-Угорщини та Німеччини. Почалася Перша світова війна, яка забрала життя 20 мільйонів людей.



1923 – народився Картер Браун (справжнє ім'я Алан Джеффрі Ейтс), англо-австралійський письменник, автор півтори сотні детективних романів, перший з яких називався «Беззбройна Венера», а останній – «Порочна вдова».



1936 – народився Ів Сен Лоран, французький модельєр, король моди, і взагалі співак жіночності. «Найкращий одяг для жінки – це обійми чоловіка, який любить її. Але для тих, хто позбавлений такого щастя, є я», – сміливо заявляв кутюр'є. І встановив головне правило: «Найважливіше у жіночому одязі – жінка, яка її носить».



1965 – народився Сем Мендес, американський кінорежисер, володар "Оскара" ("Краса по-американськи", "007: Координати "Скайфолл").



1997 — у ВМС ЗС України на підводному човні, який отримав назву «Запоріжжя», піднято Військово-морський прапор України.



1998 – у Японії споруджено найбільший у світі паперовий журавель (розмах його крил сягав 63.33 метри).



2008 – відбулося повне сонячне затемнення, завбільшки 1,039, яке можна було спостерігати на території Канади (територія Нунавут), Гренландії, Росії (Сибір), на заході Китаю та Монголії та на сході Казахстану. На території України затемнення було частковим із максимальною величиною 0.4440 у Луганську.



2010 – виявлено підводну річку в Чорному морі.

2010 – набрала чинності Конвенція про касетні боєприпаси.

2016 – На базі частини ремонтних цехів ПАТ «Запоріжсталь» утворився Запорізький ливарно-механічний завод (Запоріжжя)



Іменини відзначають: Григорій, Дмитро, Євгенія, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.