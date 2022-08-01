01.08.2022 10:45 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 777 осіб. Одужало 300 485 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 212 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 8 осіб (усі мешканці міста Харкова).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 31 липня.