31.07.2022 11:44 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 769 осіб. Одужало 300 479 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 210 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 12 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 липня.