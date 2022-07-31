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31.07.2022  11:44   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавирус в харькове
 
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
 
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 769 осіб. Одужало 300 479 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 210 осіб.
 
Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 12 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова).
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 липня.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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