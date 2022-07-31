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31.07.2022  10:49   Рита Парфенова

Північну Салтовку знову обстріляли з «Граду» (фото)

Ввечері 30 липня рашисти обстріляли Харків із ракетно-зенітної установки «Град».

Новини Харкова: Північну Салтовку знову обстріляли з Граду
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Один снаряд прилетів в жилу будівлю на самому краю Північної Салтівки, на вулиці Леся Сердюка.
 
Новини Харкова: Північну Салтовку знову обстріляли з Граду
 
Ще ближче до окружної - обстріляли вулицю Молодогвардійську.
 
Новини Харкова: Північну Салтовку знову обстріляли з Граду
 
На щастя, без постраждалих.
 
Слідчі, криміналісти, вибухотехніки проводять огляд місця події та реєструть факт обстрілу з боку рф.
 
Новини Харкова: Північну Салтовку знову обстріляли з Граду
 
Нагадаємо, в оперативному зведенні ХОВА повідомлялося, що ворог наніс удари по по Київському району міста близько 17 години вечора 30 липня. В результаті обстрілу виникла пожежа в господарчій споруді приватного сектору.

 

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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