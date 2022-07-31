31.07.2022 10:20 Рита Парфенова

Вночі Харків обстріляли ракетами С-300: оперативна інформація ХОВА

Вночі 31 липня окупанти завдали ударів по Немишлянському на Київському районах Харкова.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 31 липня, передає РЕДПОСТ.

Під час ракетного удару по Немишлянському району Харкова, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.



Пошкоджена виробнича будівля. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари, попередньо, ракетно-зенітним комплексом С-300.



Крім того, близько 17 години внаслідок ударів у Київському районі виникла пожежа в господарчій споруді приватного сектору.



По області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди, знову поля із врожаєм.



У Ізюмському районі внаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві;



У Циркунах та Вільхівці Харківського району горіли відкриті території та господарча споруда приватного сектору.

Нагадаємо,ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харкові та області за минулу добу.