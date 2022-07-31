Харків на ранок 31 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 31 липня.
По одній пожежі, спричиненої ворожими обстрілами, трапилося у Київському та Немишлянському районах Харкова. Також дві пожежі мали місце у Харківському, дві - у Ізюмському , та по одній - у Чугуївському й Богодухівському районах області. Горіли природні екосистеми, надвірні забудови, виробничо-складська будівля, поле з пшеницею.
Вранці 31 липня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Була частково зруйнована виробничо-складська будівля, дах, четвертий та третій поверхи. Також у цій будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 чоловік особового складу ДСНС.
Загалом за добу з 30 по 31 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:
Піротехніки ДСНС ліквідували 20 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, після обстрілу Харкова російськими окупантами біля четвертої години ночі 31 липня пошкоджені будівлі в одному з районів міста.
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