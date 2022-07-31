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31.07.2022  09:30   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетних прильотів по Немишлянському району Харкова

У ДСНС оприлюднили фото наслідків ракетних прильотів по Харькову біля четвертої години ранку 31 липня.

Новини Харькова: наслідки ракетних прильотів по Немишлянському району
 
Вранці 31 липня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС.
 
Новини Харькова: наслідки ракетних прильотів по Немишлянському району
 
Після попадання ворожої ракети частково зруйнована виробничо-складська будівля, дах, четвертий та третій поверхи.
 
Новини Харькова: наслідки ракетних прильотів по Немишлянському району
 
Також у цій будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 чоловік особового складу ДСНС.
 
Новини Харькова: наслідки ракетних прильотів по Немишлянському району
 
Нагадаємо,ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
 
Новини Харькова: наслідки ракетних прильотів по Немишлянському району
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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