31.07.2022 09:30 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетних прильотів по Немишлянському району Харкова

У ДСНС оприлюднили фото наслідків ракетних прильотів по Харькову біля четвертої години ранку 31 липня.

Вранці 31 липня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС.

Після попадання ворожої ракети частково зруйнована виробничо-складська будівля, дах, четвертий та третій поверхи.

Також у цій будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 чоловік особового складу ДСНС.

Нагадаємо,ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харкові та області за минулу добу.