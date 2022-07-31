31.07.2022 09:42 Рита Парфенова

Вы стали надежным тылом прифронтового Харькова, - Ігор Терехов привітав працівників торгівлі зі святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова із Днем працівників торгівлі.



Фото з відкритих джерел

Привітання мера Харкова опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.

Уважаемые работники торговли и ресторанного хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.



В мирное время мы всегда тепло и душевно отмечали этот день, подводили итоги, строили смелые планы. Но пришла война, которая разрушила всё. Очень сильно пострадал малый и средний бизнес, который вы создавали годами, лишились работы сотни тысяч харьковчан. Больно на все это смотреть. Но я на сто процентов уверен, что, когда мы победим российского агрессора, вы восстановите все то, что уничтожил враг, и найдете новые возможности для дальнейшего развития.



По-другому и быть не может, потому что люди, которые так много делают для Харькова и страны, заслуживают лучшего. Когда нас начали обстреливать, вы организовали волонтерские кухни в своих кафе и ресторанах, чтобы кормить харьковчан и наших защитников. Да, вы потеряли клиентов, но обрели безмерную благодарность миллионного города. Вы и сейчас возите в Харьков продукты, лекарства, товары первой необходимости, помогаете военным, теробороне, мирным жителям, делаете все возможное, чтобы наш город пережил эту войну.



Вы стали надежным тылом прифронтового Харькова. Примите огромную благодарность за вашу работу! Городская власть всегда будет поддерживать бизнес, и вместе мы преодолеем все трудности.



А мир в Украине обязательно наступит, ведь за него борются, в том числе, такие отважные и трудолюбивые люди, как вы!



Нагадаємо, Ігор Терехов привітав харків’ян із Днем Української Державності