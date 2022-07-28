    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов привітав харків’ян з Днем Української Державності
28.07.2022  10:33   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав харків’ян з Днем Української Державності

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Української Державності.


РЕДПОСТ

Дорогие харьковчане!

Сегодня наша страна впервые отмечает День Украинской Государственности.

Этот праздник был установлен не случайно - именно во время полномасштабной войны россии против Украины. Наш враг цинично манипулирует событиями далекого прошлого и оправдывает свое вторжение на нашу территорию в том числе и фейковыми историческими нарративами, на которых базируются его имперские амбиции. Но вся российская идеология - это обман и фальсификации.

В случае с Украиной - все иначе. Праздник украинской государственности отмечается в День крещения Киевской Руси. Больше тысячи дет назад наши предки жили на этой земле. И все это время защищали ее точно так, как защищаем сейчас и мы. Боль и горе, принесенные войной, сплотили нас, и на наших глазах заново рождается нация украинцев - единых, решительных, мужественных, готовых без раздумий отдать жизнь за свою семью, за свою страну.

Верю, что совсем скоро мы выгоним врага с нашей земли, и сегодняшние события еще долго будут вдохновлять наших потомков на развитие и защиту украинской государственности.

С праздником, харьковчане! Я горжусь каждым из вас и жду всех в родном мирном городе.

С твоим днем, Украина! Мы обязательно победим, потому что едины как никогда!

Источник:   ХМР
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.06 Влада Мы отстоим все, что делает нас украинцами, - Игорь Терехов 19.06 Влада Игорь Терехов поздравил харьковских медиков с праздником 06.06 Суспільство Игорь Терехов поздравил журналистов с профессиональным праздником
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 