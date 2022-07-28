28.07.2022 10:33 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав харків’ян з Днем Української Державності

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Української Державності.



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Дорогие харьковчане!

Сегодня наша страна впервые отмечает День Украинской Государственности.



Этот праздник был установлен не случайно - именно во время полномасштабной войны россии против Украины. Наш враг цинично манипулирует событиями далекого прошлого и оправдывает свое вторжение на нашу территорию в том числе и фейковыми историческими нарративами, на которых базируются его имперские амбиции. Но вся российская идеология - это обман и фальсификации.



В случае с Украиной - все иначе. Праздник украинской государственности отмечается в День крещения Киевской Руси. Больше тысячи дет назад наши предки жили на этой земле. И все это время защищали ее точно так, как защищаем сейчас и мы. Боль и горе, принесенные войной, сплотили нас, и на наших глазах заново рождается нация украинцев - единых, решительных, мужественных, готовых без раздумий отдать жизнь за свою семью, за свою страну.



Верю, что совсем скоро мы выгоним врага с нашей земли, и сегодняшние события еще долго будут вдохновлять наших потомков на развитие и защиту украинской государственности.



С праздником, харьковчане! Я горжусь каждым из вас и жду всех в родном мирном городе.



С твоим днем, Украина! Мы обязательно победим, потому что едины как никогда!