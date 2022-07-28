У Харкові ракета прилетіла у парк Горького: фото наслідків

Збройні сили країни-терориста вночі обстріляли Парк Горького.
Про обстріл центрального парку міста розповів мер Харкова Ігор Терехов.
«Ночью оккупанты атаковали и любимый всеми харьковчанами парк Горького. К счастью, аттракционы не пострадали. Повреждены хозяйственные постройки. Жертв и раненых также нет. Это ж как надо ненавидеть само понятие красота, чтоб лупить по нашему парку!», – написав він.
За інформацією начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, Парк Горького обстріляли 1 ракетою С300. Постраждалих немає.
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