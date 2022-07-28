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28.07.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

В Diia.pl українці можуть отримати офіційну посвідку на проживання в Польщі

Для отримання цифрового документу необхідно скористатись застосунком mObywatel.

ДІЯ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової політики і трансформації України.
 
Відтепер українські біженці, які перебувають на території Польщі, можуть отримати офіційну цифрову посвідку на проживання Diia.pl у застосунку mObywatel. 
 
Diia.pl — цифровий документ у місцевому додатку mObywatel, що став офіційною підставою перебування в Польщі. Його можна використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях: підтвердити особу, отримати держпослуги або при перетині кордону з ЄС.
 
Для цього необхідно:
 
  • мати українське громадянство;
  • бути повнолітніми;
  • мати PESEL (польський ідентифікаційний номер) і активний довірений профіль.

Нагадаємо, Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти.

Источник:   Міністерство цифрової політики і трансформації України
 Тэги:  diia.pl
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