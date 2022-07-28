В Diia.pl українці можуть отримати офіційну посвідку на проживання в Польщі

Для отримання цифрового документу необхідно скористатись застосунком mObywatel.
Нагадаємо, Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти.
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Хороший день, щоб упорядкувати рахунки і проаналізувати свої витрати, однак він зовсім не підходить для переговорів про зарплату або великих покупок і вкладень.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора.
28 липня Україна відзначає День Української Державності.
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