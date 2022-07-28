28.07.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

В Diia.pl українці можуть отримати офіційну посвідку на проживання в Польщі

Для отримання цифрового документу необхідно скористатись застосунком mObywatel.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової політики і трансформації України.

Відтепер українські біженці, які перебувають на території Польщі, можуть отримати офіційну цифрову посвідку на проживання Diia.pl у застосунку mObywatel.

Diia.pl — цифровий документ у місцевому додатку mObywatel, що став офіційною підставою перебування в Польщі. Його можна використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях: підтвердити особу, отримати держпослуги або при перетині кордону з ЄС.

Для цього необхідно:

мати українське громадянство;

бути повнолітніми;

мати PESEL (польський ідентифікаційний номер) і активний довірений профіль.

Нагадаємо, Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти.