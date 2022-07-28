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28.07.2022  11:44   Рита Парфенова

Відео прильоту ракети і наслідків удару в парку Горького в Харкові (відео)

Вночі під вогнем окупантів опинився центральний парк міста.

Вночі 28 липня російська ракета С-300 прилетіла до центрального парку міста Харкова, передає РЕДПОСТ.

Це призвело до пошкоджень будівель господарчого двору.

Нагадаємо, в ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова.

 

Тэги:  парк горького, ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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