Відео прильоту ракети і наслідків удару в парку Горького в Харкові (відео)

Вночі під вогнем окупантів опинився центральний парк міста.
Вночі 28 липня російська ракета С-300 прилетіла до центрального парку міста Харкова, передає РЕДПОСТ.
Це призвело до пошкоджень будівель господарчого двору.
Нагадаємо, в ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова.
Хороший день, щоб упорядкувати рахунки і проаналізувати свої витрати, однак він зовсім не підходить для переговорів про зарплату або великих покупок і вкладень.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора.
28 липня Україна відзначає День Української Державності.
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