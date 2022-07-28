28.07.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

«Доброго вечора, ми з України!»:відсьогодні в продажу з'явилась нова поштова марка

Тематику та ескіз марки традиційно обирали українці шляхом голосування в застосунку Дія та на сторінках в соцмережах Укрпошти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що 28 липня до Дня Української Державності Укрпошта випустила нову поштову марку «Доброго вечора, ми з України». На поштовій марці відтворено реальні події, які відбувались на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу.

«Поштові марки з початком війни стали більш, ніж засобом оплати кореспонденції, - вони стали зброєю України на міжнародній арені. Це вже четверта марка, яка, впевнений, розійдеться світом і покаже, які насправді українці - сильні і сміливі в боротьбі за свою незалежність. І поки росія витрачає мільярди на пропаганду проти України, ми будемо використовувати наш креатив і всі доступні можливості, щоб донести всім імідж України та українців», - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тираж марки складає 5 мільйонів примірників, з яких 3 мільйони – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 мільйони – із номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.

Prom, Придбати марку «Доброго вечора, ми з України» можна у всіх відділеннях поштового зв’язку і онлайн: у філателістичному магазині Укрпошти , маркетплейсах Kasta Rozetka , а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon Але придбати марки можна з деякими обмеженнями. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти «Перший день» 10 конвертів та 10 листівок. Окрім марок, також можна придбати тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч. Купуючи марки онлайн кожен можете зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, Укрпошта запустила нову послугу.