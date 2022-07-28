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28.07.2022  12:10   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють пошкоджені вибухами мережі водопостачання (відео)

Ремонтні роботи проводили в одному з районів міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Експлуатаційна бригада Київського району комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» відновлює пошкоджені вибухом мережі водовідведення та зруйнований каналізаційний колодязь на вулиці Свободи.
 
«Виконуємо ремонтні роботи на каналізаційному трубопроводі діаметром 200 мм, а також заміну та відновлення каналізаційного колодязя. Деформація та повне руйнування мереж водовідведення відбулося внаслідок прямого влучення ракетного удару в розташований поряд житловий будинок. Вже закінчили земляні та підготовчі роботи, визначилися з обсягом реконструкції, розпочали відновлення каналізаційного колодязя та безпосередньо заміну зруйнованої частини трубопроводу. Плануємо повністю завершити виробництво до початку комендантської години. Також упорядкуємо місце розриття та передамо дорожнім службам міста для подальшого асфальтування», - зазначив начальник Київської дільниці Владислав Ричко.
 
Тэги:  жкх, харьков
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