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28.07.2022  12:17   Рита Парфенова

У приватному секторі Харкова встановили сміттєві контейнери (фото)

Для мешканців приватного сектору Салтівського району, чиї будинки знаходяться на «червоних лініях», встановили контейнери для збирання побутових відходів.

Новини Харкова: у приватному секторі встановили сміттєві контейнери

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Комплекс з вивезення побутових відходів», зараз мешканці приватного сектору складають побутові відходи у пакетах перед своїми будинками, а працівники КВБО двічі на тиждень збирають їх та вивозять. Щоб забезпечити чистоту та полегшити роботу комунальникам, на спеціальних бетонних майданчиках, віддалених від приватних будинків, встановили контейнери для збирання сміття.

За словами заступника начальника автоколони №1 Євгена Гулія, їх перевірять у тестовому режимі у районі будинків на вул. Академіка Павлова. Якщо харків'яни підтримають нововведення, контейнери встановлюватимуть у зоні приватного сектору та інших районах.

Директор КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» Олексій Артикуленко наголосив, що підприємство й надалі готове вводити нові форми роботи, максимально зручні для споживачів послуг та робітників КП.

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Тэги:  жкх, вывоз мусор, харьков
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