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28.07.2022  12:27   Рита Парфенова

Пожежа на ТЕЦ під Харковом після ранкового обстрілу: загинув поліцейський

Обстріл рашистами проводився РСЗВ, касетними снарядами.

Новини Харкова: пожежа на ТЕЦ під Харковом після обстрілу

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

«Ранковий обстріл в Харківській області. Під вогонь потрапили ТЕЦ та житловий масив. ДСНС ведуть боротьбу з пожежею», - написал він.
 
Новини Харкова: пожежа на ТЕЦ під Харковом після обстрілу
 
Наразі, на жаль, є точна інформація про одного загиблого поліцейського, який здійснював охорону ТЕЦ. Двоє цивільних поранені.
 
Слідчі проводять огляд місця події.

Нагадаємо, вранці 28 липня ворог обстріляв місто Чугуєв, є влучання в житлову багатоповерхівку.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, чугуев, агрессия россии
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