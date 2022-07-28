Пожежа на ТЕЦ під Харковом після ранкового обстрілу: загинув поліцейський

Обстріл рашистами проводився РСЗВ, касетними снарядами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
Нагадаємо, вранці 28 липня ворог обстріляв місто Чугуєв, є влучання в житлову багатоповерхівку.
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Хороший день, щоб упорядкувати рахунки і проаналізувати свої витрати, однак він зовсім не підходить для переговорів про зарплату або великих покупок і вкладень.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора.
28 липня Україна відзначає День Української Державності.
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