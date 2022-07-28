28.07.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

В Україні виявили новий штам «Омікрону»

Новий підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше порівняно з «основним» штамом Омікрон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що в Україні з’явився новий різновид штаму «Омікрон» – ВА.5. Наразі цей штам виявили у Чернівецькій області – 7 випадків.

Підтип BA.5 штаму «Омікрон» був вперше виявлений у Південній Африці у зразку, відібраному 25 лютого 2022 року.

У Європейському центрі контролю та профілактики захворювань назвали підтипи ВА.4 та ВА.5 «такими, що викликають занепокоєння».

Станом на 17 липня підтип ВА.5 штаму «Омікрон» виявляють у більш ніж 75% зразків, відібраних у пацієнтів із COVID-19 у США та майже у 80% зразків у Великобританії.

У середньому цей підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше у порівнянні із підтипом ВА.2, який поширювався цієї зими – одразу після первинного штаму «Омікрон».

Якщо порівняти підтип BA.5 із «основним» штамом «Омікрон» та ВА.2, то можна сказати, що цей різновид є ближчим до останнього – він має лише чотири додаткові мутації. Фактично це означає, що вірус може більше ухилятись від імунної відповіді.

За даними ВООЗ, на фоні поширення підтипу ВА.5 в Європі почала зростати кількість тяжких випадків та смертей.

Разом із тим прямих доказів зв’язку між цими двома подіями наразі немає. Необхідні подальші дослідження, спрямовані на визначення тяжкості перебігу захворювання, спричиненого цим підтипом штаму «Омікрон».

Наявна інформація вказує, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Більшість доступних досліджень імунітету проти підтипу ВА.5 були проведені «у пробірці» та потребують подальшого підтвердження.

Водночас з досліджень клітинного імунітету відомо, що Т-клітини, утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.