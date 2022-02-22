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22.02.2022  19:13   Дмитрий Колоней

Коронавирус: насколько эффективны вакцины против омикрон - результат исследования

Применяемые вакцины не достаточно эффективны против омикрон.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, проведено исследование вакцинированных и выздоровевших людей под руководством Рудольфа Валента из Венского медицинского университета, в котором участвовал также Институт патофизиологии и исследований аллергии.
 
Людей исследвадли на предмет их статуса антител и защиты от
  • вируса который возник в Ухане,
  • варианта дельта 
  • omicron.
Результаты показали, что как у выздоравливающих от COVID-19, так и у лиц, дважды привитых от COVID-19:
  1. выработалась защита антителами против дельта.
  2. но антитела не были способны блокировать омикрон.
Третья прививка обеспечивает наилучшую защиту, но она далека от оптимальной.
 
Блокада омикрон была лучше у лиц, получивших третью вакцинацию.
 
«Третья прививка выработала защитные антитела у многих людей, — объясняет Рудольф Валента, — однако есть и значительная часть (20 %), у которых не было установлено никакой защиты».
 
  1. Рецептор-связывающий домен (RBD), который используется SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека через рецептор ACE2, лишь незначительно отличался во всех ранее известных вариантах SARS-CoV-2, поэтому инфекции с помощью этих и доступных в настоящее время вакцин обеспечивали защиту. против предыдущих вариантов коронавируса.
  2. Омикрон является первым вариантом, который сильно отличается от предыдущих вариантов RBD, следовательно, инфекции предыдущими вариантами и доступными в настоящее время вакцинами практически не защищают от омикрон.
Для иммунолога лучшей защитой в таких обстоятельствах будет разработка широко эффективной комбинированной вакцины, защищающей как от предыдущих вариантов, так и от омикрон . «Пока у нас не будет такой вакцины, некоторую защиту обеспечат только повторные прививки существующими вакцинами. Защитный эффект, достигаемый вакцинацией, можно оценить с помощью специальных тестов, которые можно быстро адаптировать к новым вариантам вируса».
 

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Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, ковид, covid-19, омикрон
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