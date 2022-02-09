09.02.2022 09:02 Рита Парфенова

Омикрон влияет на мужское здоровье: медики рассказали, как

Несмотря на то, что доминирующий в настоящее время штамм «Омикрон» мягче своих предшественников, он может вызывать тяжелые и неожиданные симптомы.

Британское издание The Sun написало о том, как симптомы Omicron, могут повлиять на мужское здоровье, передает РЕДПОСТ.

1. Повреждение сосудов и тромбов

Считается, что Covid вызывает проблемы с дыханием. Однако по выводам медиков причиной этому стала способность вируса проникать и, следовательно, вызывать повреждение кровеносных сосудов.



Коронавирус проникает в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов, находящихся во многих органах, что может помешать их нормальной работе.



Исследователи из Майами заявили, что «Covid-19 может вызвать широко распространенную эндотелиальную дисфункцию в системах органов, помимо легких и почек… включая половой член».



Между тем известно, что инфекция увеличивает склонность крови к свертыванию, что приводит к смертельным исходам, легочной недостаточности, сердечным приступам и общему ограничению притока крови к жизненно важным органам. Это также может нарушить нормальное функционирование полового члена.

2. Длительная эрекция

Хотя «длительная эрекция» может показаться идеальной для мужчин, этот побочный эффект далеко не благоприятен. Медики сообщали о случаях, когда эрекция мужчин длилась часами или даже днями. Постоянная эрекция, называемая с медицинской точки зрения приапизмом, может привести к гибели тканей, необратимому повреждению или эректильной дисфункции.



Медики впервые сообщили о приапизме, связанном с Covid, у 69-летнего мужчины из Огайо , США, который позже умер от вируса. Еще один пациент – 12-летний мальчик – пережил 24-часовую эрекцию , прежде чем его осмотрели врачи в Вене, Австрия. В обоих случаях были признаки свертывания крови в кавернозных телах — губчатой ​​ткани ствола полового члена, которая наполняется кровью, вызывая эрекцию.

3. Эректильная дисфункция

С самого начала пандемии врачи начали предупреждать, что Covid может вызвать эректильную дисфункцию у мужчин. Состояние может компенсироваться огромным списком проблем, так что за мужским бессилием может скрываться что-то еще.



Но учитывая, что другие сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, высокое кровяное давление и диабет, могут вызывать эректильную дисфункцию, неудивительно, что Covid может это сделать.

4. Уменьшение полового члена

Исследование 3400 человек, проведенное Университетским колледжем Лондона, показало, что из 200 сообщенных длительных симптомов Covid уменьшение пениса было одним из более редких.



Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, почти у пяти процентов мужчин произошло «уменьшение размера яичек/пениса».



Один мужчина признал, что это произошло с ним, и эксперты говорят, что это, вероятно, эффект домино из-за повреждения вирусом его кровеносных сосудов.



Эшли Винтер, доктор медицины, уролог из Портленда, США, прокоментировал этот случай: «Это правда, что эректильная дисфункция приводит к укорочению. В таком состоянии он не наполняется кровью по всей длине и это может привести к рубцеванию или укорочению пениса».

Ранее мы писали, что инсульт из-за ковида приводит к инвалидности и смерти.