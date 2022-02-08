08.02.2022 16:40 Дмитрий Колоней

Коронавирус: инсульт из-за ковида приводит к инвалидности и смерти - мнение экспертов

К такому выводу пришли американские ученые.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedikalXpress, SARS-CoV-2, вирус, вызывающий инфекции COVID-19, может поражать все системы органов в организме, включая мозг.

Исследование американских ученых Массачусетской больницы общего профиля показало, что примерно у трети всех пациентов с COVID-19 могут развиться неврологические осложнения в результате инфекции, и многие пациенты попадают в больницы с острым ишемическим инсультом (ИИ) или "мозговой атакой", вызванной внезапной блокировкой кровотока в мозг или внутри него.

Адам А. Дмитриу, доктор медицинских наук, магистр, специалист по интервенционной нейрорадиологии и эндоваскулярной нейрохирургии в больнице и его коллеги просмотрели записи 230 пациентов с ИИ, которые были замечены в центрах инсульта во время первой волны пандемии с середины марта по конец августа 2020 года.

Как они сообщили, чуть более половины (51%) всех пациентов имели плохие исходы, причем 39,1% умерли либо в больнице, либо в течение 30 дней после выписки. Напротив, данные крупных клинических испытаний, проведенных до пандемии, показывают, что смертность составляет 27,6% среди всех пациентов с ишемическими инсультами и 11,6% среди пациентов с инсультами, вызванными закупоркой одного или нескольких крупных кровеносных сосудов, которые снабжают кровью большую часть мозга.

"Это исследование показало, насколько велика была смертность от инсульта, связанного с COVID, во время первой волны, насколько высоки были показатели инвалидности у многих пациентов и что эти показатели смертности и инвалидности были выше, чем в первой волне в других странах", - говорит он.

Данные свидетельствуют о том, что пациенты из менее обеспеченных районов, возможно, подвергались большему риску серьезных осложнений, таких как инсульт, из-за их неспособности осуществлять защитные меры, такие как социальное дистанцирование или работа на дому.

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