08.02.2022 16:49 Яна Чернобай

Воспитание детей: поощрять или нет за прилежное поведение – мнение психолога

Стоит ли платить детям за задания по дому? Что думает психолог о том, к чему приведет новое банковское приложение.

Корреспондент РЕДПОСТ Яна Чернобай собирала мнения харьковчан и беседовала с психологом на тему финансового поощрения детей за выполнение домашнего задания, выгуливание домашних питомцев, уборки игрушек и своей комнаты.

Инновационный мобильный сервис для родителей и детей "Зробив - заробив" запустил Приватбанк. Подключившись к приложению, дети могут выбрать задание из списка, выполнить его и получить за это карманные деньги на свою банковскую карту. Однако, мнение харьковчан по поводу такого финансового поощрения разделились. Кто-то поддерживает и утверждает, что такой подход - это правильное воспитание детей и он приучает ребенка к чувству ответственности, учит зарабатывать, экономить, распределять деньги. Другие же говорят, что таким образом рушится система человеческих ценностей.

«Я считаю, это не совсем правильно. Потому что у детей будет привычка что-то делать только ради выгоды материальной. А у людей должно быть не только материальное, а и что-то духовное – помочь людям, животным не из-за выгоды, а от чистого сердца», - говорит студентка Руслана.

«Считаю, что к деньгах нельзя детей приучать. Надо чтобы они с тобой что-то делали. Раз сделали, второй, и ему будет интересно. А с другой стороны, дети сейчас ведь ничего другого кроме компьютера не видят, так пусть вот это, все-таки интереснее», - так считает пенсионерка Людмила Васильевна

В таком вопросе важно мнение специалистов в области психологии. Всё зависит от семейных традиций. Если в семье всё измеряется деньгами, то и ребёнок будет расти в такой среде, и финансовое поощрение для него будет естественным, говорит психолог с 20-летним опытом практики Татьяна Балан. Главное не стереть тонкую грань между материальными ценностями и человеческими.

Доброта, дружба, доверие, взаимопонимание, помощь намного ценнее денег. Маленький ребенок должен это понять в раннем детстве и пронести через всю жизнь эти духовные ценности.

«Ценности формируются еще в детстве и то, чем живет семья – папа и мама, то берет в себя и ребенок. Здорово, когда родитель поощряет не финансово, а поощряет словом, объятиями, поощряет развитием отношений, потому что такие ценности как любовь, дружба – помогают сегодня выживать. Конечно, деньги очень важны! Никто не отменял достаток и благополучие – и для этого нужно работать и зарабатывать. Но вот тут есть ряд родительских ошибок. Мотивация бывает внутренняя и внешняя. Так вот деньги это всегда внешняя мотивация.

И сегодня родители часто заменяют себя финансами, вот этими поощрениями материальными. Это краткосрочная таблетка. Но, в перспективе, чтобы стать счастливым, адекватным, в жизни нужно не только пользоваться финансами», - психолог Татьяна Балан.