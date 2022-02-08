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08.02.2022  15:40   Виталий Хиневич

Сделал-заработал: "Приватбанк" будет платить деньги послушным детям

Приватбанк запустил в своем онлайн-банкинге “Приват24” сервис поощрения ответственности детей "Сделал — заработал".

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".
 
Сообщается, что в обновленной версии мобильного приложения  “Приват24” уже доступна новая услуга. Она позволяет родителям материально поощрять своих детей за выполненные задания, не входящие в их обычные обязанности.
 
Чтобы пользоваться "Сделал-заработал", ребенку нужно иметь платежную Карточку Юниора.
 
Один из родителей в своем приложении "Приват24" ставит задание для ребенка из предлагаемого сервиса списка или придумывает сам, определив срок выполнения и цену. Услуга позволяет создавать задания разово или периодически.
 
Ребенок при помощи своего мобильного приложения может видеть все доступные задания и в случае их выполнения может предоставить родителям фотографии в качестве отчета.
Если родители принимают выполнение заданий в срок, ребенок получает деньги от родителей на собственную Карточку Юниора.
 
На данный момент программой финансовой грамотности пользуются более 700 тысяч школьников и используют карточку "Юниора".
 
Напомним, с 7 февраля вакцинированные подростки старше 14 лет могут получить тысячу гривен за вакцинацию.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк, задания, харьков
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