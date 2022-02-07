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07.02.2022  09:34   Рита Парфенова

Началась выплата «ковидной» тысячи подросткам: как ее получить

С 7 февраля вакцинированные подростки старше 14 лет могут получить тысячу гривен за вакцинацию.

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Как сообщает РЕДПОСТ, с 7 февраля вступает в силе постановление Кабинета министров о выплате 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 лицам от 14 лет и расширении перечня товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.

«кКовидную» тысячу могут получить подростки, у которых есть «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія». На прошлой неделе ПриватБанк уже начал оформление специальных цифровых карт еПідтримка.

По данным пресс-службы банка, подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту єПідтримка за несколько кликов в мобильном банке Приват24. Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку «Кошелек», нажать меню «Добавить» и выбрать карту єПідтримка. Для зачисления пособия достаточно перейти по ссылке в приложение Дія и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. После этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту єПідтримка.

Согласно решению правительства, использовать средства помощи єПідтримка, среди прочего, также можно в сфере образования (в том числе для оплаты получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях), оплаты питания и проживания в общежитиях учебных заведений, приобретение школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить получение выплаты с помощью программы «єПідтримка».


 

Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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