    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Почти половина украинцев недовольны своей работой
07.02.2022  09:28   Евгений Клочко

Почти половина украинцев недовольны своей работой

Удовлетворенность сотрудников своей работой является одним из основных факторов успеха компании. В противном случае неудовлетворенность персонала своей работой может вызвать отрицательные последствия для бизнеса. Аналитики выяснили, довольны ли украинцы своей работой.

Почти половина украинцев недовольна своей работой

Довольны ли работой?

Согласно результатам, 48% украинцев удовлетворены своей работой (10% полностью удовлетворены и 38% скорее удовлетворенных). Однако есть еще 45% тех, кто не доволен (31% скорее недовольных и 14% полностью недовольных). Причем мужчины немного больше удовлетворены своей работой, чем женщины. Среди мужчин доля удовлетворенных – 51%, не удовлетворенных – 41%, а среди женщин ситуация примерно равна – количество удовлетворенных 47% и недовольных 48%.
 
Чем младше человек, тем больше он доволен своей работой. Среди лиц возрастом 19-23 годы удовлетворены своей работой 88%, а среди старших лиц этот показатель значительно меньше, в возрасте 51- 60 лет удовлетворенных 39%, а у старше 60 лет - 55%. Каждое второе лицо в возрасте 31 – 40 лет довольна своей работой. Наиболее недовольны своей работой лица в возрасте 24-30 лет (47%), и в 41-60 лет (48%).
 
 
Линейные специалисты больше удовлетворены своей работой (50%), чем недовольны (42%). Среди менеджеров среднего звена удовлетворенных 48%, а недовольных – 46%. Среди представителей Топ менеджмента равное количество удовлетворенных и недовольных работой – по 47%. Больше всего удовлетворенных своей работой среди представителей сферы производства (12%), IT (10%) и маркетинга (10%).
 
Пятерку наиболее довольных профессиональных сфер закрывают бухгалтерия и административный персонал, где удовлетворено по 10%. Наиболее недовольны своей работой представители сферы продаж (12%), административного персонала (11%) и производства (11%).
 
Замыкают ТОП-5 не любящих свою работу представители юриспруденции (7%). Интересно, что бухгалтеров много и среди тех, кто очень недоволен своей работой (7%).
 
Данные были получены в результате опроса, проведенного экспертно-аналитическим центром кадрового портала grc.ua в январе 2022 года. В опросе приняли участие 558 респондентов в разных регионов Украины.
 
Ранее мы писал о том, какая одежда станет пропуском на желаемую должность.
 
Источник:   grc.ua
 Тэги:  работа, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Общество Деньги за смех: в Киеве ищут необычного сотрудника 17.01 Образование Харьковские школьники разработали игру «Джобби» для помощи трудоустройства подростков 06.01 Общество Рынок труда Харькова – молодежь активно ищет работу
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 