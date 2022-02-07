07.02.2022 09:28 Евгений Клочко

Почти половина украинцев недовольны своей работой

Удовлетворенность сотрудников своей работой является одним из основных факторов успеха компании. В противном случае неудовлетворенность персонала своей работой может вызвать отрицательные последствия для бизнеса. Аналитики выяснили, довольны ли украинцы своей работой.

Довольны ли работой?

Согласно результатам, 48% украинцев удовлетворены своей работой (10% полностью удовлетворены и 38% скорее удовлетворенных). Однако есть еще 45% тех, кто не доволен (31% скорее недовольных и 14% полностью недовольных). Причем мужчины немного больше удовлетворены своей работой, чем женщины. Среди мужчин доля удовлетворенных – 51%, не удовлетворенных – 41%, а среди женщин ситуация примерно равна – количество удовлетворенных 47% и недовольных 48%.

Чем младше человек, тем больше он доволен своей работой. Среди лиц возрастом 19-23 годы удовлетворены своей работой 88%, а среди старших лиц этот показатель значительно меньше, в возрасте 51- 60 лет удовлетворенных 39%, а у старше 60 лет - 55%. Каждое второе лицо в возрасте 31 – 40 лет довольна своей работой. Наиболее недовольны своей работой лица в возрасте 24-30 лет (47%), и в 41-60 лет (48%).

Читайте также: В Украине начнут штрафовать за указание пола в вакансиях

Линейные специалисты больше удовлетворены своей работой (50%), чем недовольны (42%). Среди менеджеров среднего звена удовлетворенных 48%, а недовольных – 46%. Среди представителей Топ менеджмента равное количество удовлетворенных и недовольных работой – по 47%. Больше всего удовлетворенных своей работой среди представителей сферы производства (12%), IT (10%) и маркетинга (10%).

Пятерку наиболее довольных профессиональных сфер закрывают бухгалтерия и административный персонал, где удовлетворено по 10%. Наиболее недовольны своей работой представители сферы продаж (12%), административного персонала (11%) и производства (11%).

Замыкают ТОП-5 не любящих свою работу представители юриспруденции (7%). Интересно, что бухгалтеров много и среди тех, кто очень недоволен своей работой (7%).

Данные были получены в результате опроса, проведенного экспертно-аналитическим центром кадрового портала grc.ua в январе 2022 года. В опросе приняли участие 558 респондентов в разных регионов Украины.