06.01.2022 08:23 Евгений Клочко

Дресс-код на собеседовании: какая одежда станет пропуском на желаемую должность

Если дело касается деловой встречи, от которой зависит будущая карьера, вопрос «Что надеть?» беспокоит не только женщин. Будет ошибкой считать, что вы можете одеться как угодно.

Ваши профессиональные навыки, безусловно, важны. Однако HR менеджеры признаются, что они всегда составляют первое впечатление по внешнему виду, а дальше либо подкрепляют его, либо опровергают. По статистике, только 3% работодателей совсем не обращают на это внимания. Хватит говорить, у вас больше шансов пройти собеседование, если ваш облик безупречен!

Внешний вид может многое рассказать HR-менеджеру о претенденте. Аккуратно одетая человек производит приятное впечатление, вызывает желание пообщаться. Уместно подобранная одежда транслирует работодателю вашу адекватность, интерес к должности, готовность приобщиться к коллективу и стремление получить работу. Итак, крайне важно спланировать ваш образ для первой встречи с руководством и показать себя с лучшей стороны.

Выбор одежды для собеседования зависит от вашей профессии и того, какое впечатление вы хотите справить на работодателя. Лучше всего будет одеться в соответствии с должностью, на которую вы претендуете.

Недаром карьерные коучи советуют: одевайтесь так, будто уже получили желаемую должность. Если уж на собеседование вы оденетесь по дресс-коду компании, вы покажете работодателю ваши серьезные намерения и понимание специфики работы К тому же в решающий момент выбора между вами и другим кандидатом это может добавить вам преимущества.

Чтобы все прошло удачно, перед тем как идти на собеседование, убедитесь, что ваша одежда отвечает политике компании. Что для этого можно сделать?

Спросите у менеджера по персоналу, есть ли у компании дресс-код. Не будет лишним в момент приглашение на собеседование поинтересоваться, какие у компании-работодателя требования к внешнему вида сотрудников. Поищите информацию о компании в интернете, посмотрите официальный сайт. На корпоративном сайте вы можете найти фото коллектива в рабочие моменты, на деловых совещаниях, встречах и т.д. Обратите внимание на внешний вид работников. Вероятно там будут фотографии и из неофициальных мер. Они помогут оценить пределы дозволенного отклонение от дресс-кода. Найдите работников компании в соцсетях. Персональные страницы отдельных сотрудников покажут лучшие практические образы. Особенно полезным будет узнать стиль специалиста, который сейчас занимает (или занимал) вашу должность в компании. Дресс-код может быть формальный, полуформальный и неформальный. В компаниях деловых сфер, таких как юриспруденция, управление, консалтинг, банковское дело и т.п., обычно придерживаются формального дресс-кода. Так же для руководящих должностей в любых компаниях подойдет более сдержанная, деловая одежда современного дизайна и нейтральных оттенков. Жесткие рамки формального дресс-кода требуют от мужчин носить классический костюм, белую рубашку и обязательно галстук.

Обувь должна быть темнее брюк. Женщинам будут подходить классические офисные платья-футляры средней длины. Выгодным решением станет деловой костюм с добавлением акцента. Это может быть один стильный аксессуар, который завершит образ. Например, аккуратное украшение на бортике костюма, дорогой платок, стильные очки, качественная сумка.

Для большинства компаний в офисе приемлем полуформальный дресс-код, позволяющий совмещать деловые и повседневные элементы одежды. Это популярные сейчас стили – смарт или бизнес кэжуал. Для к нему подойдут брендовые рубашки, жакеты, кардиганы, джемпера, шелковые блузы или топы в сочетании с нестрогими брюками. Современным решением для женщин станет сочетание юбки-карандаш со свитером оверсайз.

Для креативных и творческих профессий подходит неформальный дресс-код. Если вы претендуете на должность, например, арт-директора или дизайнера, вы просто обязаны выглядеть оригинально!

Здесь подойдут смелые дизайны, современные ткани и сочные цвета. Не нужно эпатировать новый коллектив своей экстравагантностью, однако старайтесь в своем образе проявить свою оригинальность и деловое настроение.

Выбор одежды для собеседования зависит от того, какое впечатление вы хотите произвести на работодателя. Но чтобы вы не выбрали, ваша одежда должна быть аккуратной. Недопустимо, чтобы одежда была зимой, старый или грязный, и ни в коем случае не должно быть пятен, разрывов и других дефектов.

Тщательно подготовьте одежду, которую наденете на собеседование. Обратите внимание на свою обувь. Оно должно быть чистым и дополняющим основной стиль.

Не менее важно, чтобы одежда была комфортной. Чтобы чувствовать себя уверенно, не рекомендуется на собеседование одевать совершенно новую одежду, не разношенную обувь.

Ситуация, когда вы впервые знакомитесь с работодателем, и так достаточно стрессовая. А если добавить еще и дискомфорт от неудобной одежды, получите напряженность, нервозность, отсутствие концентрации и неуверенность в себе. Представьте ситуацию, когда менеджер задает вам вопросы, а вы вместо того, чтобы сконцентрироваться и думать над ответом, есть только мысли о том, что вам неудобно. Эффективность такой встречи будет равняться нулю.

Вряд ли вас пригласят на повторное собеседование. Сегодня в условиях острой эпидемиологической ситуации большинство собеседований проходит дистанционно – за с помощью современных каналов связи: Skype, Facebook, Viber, Telegram и т.д. Комфортная домашняя обстановка несколько снимает тревожность, однако возможность оставаться в домашних условиях не означает, что не нужно прилагать усилия. Нельзя проходить собеседование в растянутом свитере, нижнем белье, тренировочной одежде. Требования к внешнему виду остаются неизменными. Будьте готовы к видеоконференции, помните что в кадре будет видна по крайней мере верхняя часть тела. Подберите светлую блузку, футболку или джемпер, добавьте подходящие аксессуары. Не забудьте об аккуратной прическе. Помните, что приглашение на собеседование еще не гарантирует получение работы. Недостаточно просто прийти на встречу с HR-специалистом, нужно еще и произвести впечатление на работодателя.