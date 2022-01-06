06.01.2022 08:20 Рита Парфенова

Харьковский зоопарк приглашает на рождественскую сказку

На сцене амфитеатра пройдет сказочное представление «Полосатый Новый год»



zoo.kharkov.ua

6 и 9 января Харьковский зоопарк приглашает всех желающих на сказочное мероприятие «Полосатый Новый год». На сцене амфитеатра развернется сказочный спектакль в сопровождении оркестра Харьковской филармонии. Маленькие зрители смогут поиграть у елки вместе с рождественскими героями, передает РЕДПОСТ.

6 января в 12.00 в кафетерии возле амфитеатра пройдет рождественский мастер-класс по росписи пряников.

Напомним, в Харьковском зоопарке открыли бесплатное посещение, но при одном условии. Для того чтобы увидеть животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов:

желтый COVID-сертификат,

бумажную справку 063-О,

зеленый COVID-сертификат,

международное свидетельство о вакцинации,

иностранный COVID-сертификат,

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест,

сертификат о выздоровлении.

Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.

Также напомним, что в парке Горького рождественские выходные праздничные мероприятия будут проводиться четыре дня.