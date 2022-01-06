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06.01.2022  08:20   Рита Парфенова

Харьковский зоопарк приглашает на рождественскую сказку

На сцене амфитеатра пройдет сказочное представление «Полосатый Новый год»


zoo.kharkov.ua

6 и 9 января Харьковский зоопарк приглашает всех желающих на сказочное мероприятие «Полосатый Новый год». На сцене амфитеатра развернется сказочный спектакль в сопровождении оркестра Харьковской филармонии. Маленькие зрители смогут поиграть у елки вместе с рождественскими героями, передает РЕДПОСТ.

6 января в 12.00 в кафетерии возле амфитеатра пройдет рождественский мастер-класс по росписи пряников.

Напомним, в Харьковском зоопарке открыли бесплатное посещение, но при одном условии. Для того чтобы увидеть животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов: 

  • желтый COVID-сертификат, 
  • бумажную справку 063-О, 
  • зеленый COVID-сертификат, 
  • международное свидетельство о вакцинации, 
  • иностранный COVID-сертификат, 
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, 
  • сертификат о выздоровлении. 
Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.
 
Также напомним, что в парке Горького рождественские выходные праздничные мероприятия будут проводиться четыре дня.
Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
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