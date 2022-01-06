Харьковский зоопарк приглашает на рождественскую сказку

На сцене амфитеатра пройдет сказочное представление «Полосатый Новый год»
6 и 9 января Харьковский зоопарк приглашает всех желающих на сказочное мероприятие «Полосатый Новый год». На сцене амфитеатра развернется сказочный спектакль в сопровождении оркестра Харьковской филармонии. Маленькие зрители смогут поиграть у елки вместе с рождественскими героями, передает РЕДПОСТ.
6 января в 12.00 в кафетерии возле амфитеатра пройдет рождественский мастер-класс по росписи пряников.
Напомним, в Харьковском зоопарке открыли бесплатное посещение, но при одном условии. Для того чтобы увидеть животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов:
То, мимо чего в другое время вы прошли бы, даже не заметив, сегодня может вызвать в душе целую гамму чувств. С другой стороны, легче обычного будет даваться работа, требующая повышенной концентрации внимания.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем ожидается мелкий дождь, вечером - дождь со снегом.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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